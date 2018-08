Op blote voeten door de planten 20 augustus 2018

Opvallend zicht in de Plantentuin afgelopen weekend. Oud maar toch vooral jong wandelde op blote voeten door de bekendste tuin van onze regio. Aanleiding? Het Verwonder-Je-Voeten-Pad dat werd aangelegd in het kader van het Wonderweekend. Tijdens de belevingsdag van 24 uur konden gezinnen in de Plantentuin overnachten in kartonnen tenten die ze eerst zelf beschilderd hadden. Er stonden nog meer activiteiten gepland zoals een avondshow, een fakkeltocht, kampvuren en een gezamenlijk ontbijt. Het blotevoetenpad was het allereerste in de provincie Vlaams-Brabant. "Raar maar fijn", klonk het bij een tiener die het uitprobeerde.





"Met dit pad toont de Plantentuin opnieuw haar ambitie om haar publiekswerking te verstevigen en wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse toegankelijk te maken voor het brede publiek", aldus de organisatie. (WHW)





