Nikita in finale Top Model Belgium

Nikita Goossens wordt dit weekend op de catwalk in Parijs verwacht. Meise De Wolvertemse Nikita Goossens staat nu zondag op de catwalk in het Lido in Parijs voor de finale van Top Model Belgium 2018. In haar categorie - fotomodel van 16 tot 25 jaar - zijn er uiteindelijk nog 30 kandidates over.

"Ik wou laten zien dat ook jonge vrouwen die misschien op het eerste zicht niet het 'standaard model' zijn kans maken om in die modellenwereld te geraken", legt Nikita haar deelname uit. "Ik schreef me in zonder enige verwachting, noch ervaring. Tot nog toe heb ik alleen maar genoten van alle kansen die ik heb gekregen en mocht er nog een vervolg aan dit avontuur komen, zal ik ook die kansen met beide handen grijpen. Ik geniet gewoon van elk moment. Het zal alleszins een mooie herinnering blijven, wat het resultaat ook mag zijn."





Cruise

De winnaars van de show - die later tijdens het jaar op Plug RTL wordt uitgezonden - vertrekken tijdens de paasvakantie voor een fotoshoot op een cruise vanuit Miami. Ook het publiek stemt mee. Uit de tien eerste kandidaten met de meeste sms'jes worden er door de jury twee extra kandidates gekozen die mee mogen. Voor Nikita kan je "TMB169" naar 3565 sms'en. (DBS)