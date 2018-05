Nieuwe (duidelijkere) infoborden voor Plantenpaleis 15 mei 2018

02u52 0 Meise De Plantentuin van Meise is gloednieuwe informatiepanelen aan het ontwikkelen voor het Plantenpaleis. De bedoeling is dat die helderder zijn dan de huidige. Uit onderzoek blikt dat veel mensen worden afgeschrikt door de hoeveelheid tekst. Ook de foto's vormen een drempel omdat niet meteen duidelijk is naar welke plant in de kas ze verwijzen.

"We werken in de eerste plaats met minder panelen, we gaan van acht naar vijf panelen per kas", zegt Koen Es van de Plantentuin. "Met minder panelen hebben we meer kans dat meer mensen ze zullen lezen. In elke kas zitten al vlug 300 à 400 planten. We moeten dus heel erg selectief zijn. We doen dat door voor elke kas één algemeen informatiepaneel te maken en door maar enkele planten per kas te selecteren voor de andere panelen. Veel minder tekst dus. We willen veel meer verhalen vertellen die blijven hangen bij de bezoeker. De foto's worden op de nieuwe panelen groter maar we kiezen ze veel zorgvuldiger uit. Zo kunnen bezoekers vlugger de band leggen met de plant zelf."





Nederlandse namen

Ook de vaak onuitspreekbare Latijnse namen worden bijna overal weggelaten. "Waar het kan, vermelden we alleen de Nederlandse naam. Als zo'n naam nog niet bestaat, leggen we soms een nieuwe volksnaam voor het Nederlands vast. De Latijnse namen blijven wel overal op de naambordjes bij de planten zelf staan."





Tegen de zomer zullen de eerste panelen nieuwe stijl klaar zijn.





(DBS)