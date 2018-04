Natuurpunt fietst langs bedreigde plekken 23 april 2018

04u36 0 Meise De leden van Natuurpunt hebben gisteren een fietstocht langs de A12 georganiseerd. Ze fietsten langs plekken waar de open ruimte bedreigd wordt. "Als je toont welke stukjes natuur er bedreigd worden, wordt het plots veel tastbaarder", aldus de organisatie.

Maar liefst 25 geïnteresseerden trotseerden de hitte en sprongen mee op de fiets voor de infotocht over project de Groene Knoop. "Dit was geen actiedag of een protestmars", verduidelijkt Frank Vermoesen van het Natuurpunt. "Vele deelnemers stonden perplex eens ze wisten wat er op het spel stond. In Westrode is men van plan om een industriegebied aan te leggen en dat terwijl het nog het enige plattelandsstukje is tussen Antwerpen en Brussel langs de A12. Het wordt voor de mensen erg tastbaar als je de plekken die bedreigd worden ook effectief toont. We hebben dan ook erg positieve reacties gekregen op onze actie."





"We proberen zelf ook met oplossingen te komen, zodat er nog wat van de natuur overblijft. Het ecoduct is daar een goed voorbeeld van", aldus Vermoesen. "Het industriegebied is volgens ons een gemiste kans om daar iets anders te doen. Er zijn wel andere noden dan een zoveelste industriegedrocht langs de autosnelweg. Het lijkt me verstandig als we de zaken even op pauze zetten. Laat ons eerst nadenken over wat we willen. De overheid stelt wel dat er op een zorgzame manier zal omgegaan worden met de omgeving, maar de praktijk laat ons iets helemaal anders zien." (VDBS)