Mysterieuze rode wagen staat al meer dan jaar op parking Lidl: niemand kan of wil hem wegslepen Dimitri Berlanger

13 maart 2019

15u09 1 Meise Op de parking van de Lidl-supermarkt in Wolvertem staat al meer dan een jaar een rode Chevrolet met een Duitse nummerplaat. De eigenaar lijkt verdwenen met de noorderzon en dus blijft de auto onaangeroerd. Wegslepen zit er voorlopig niet in: de politie en Lidl mogen niet en de eigenaar van de parking wil niet.

Vaste klanten van de Lidl in Wolvertem hebben het al een tijdje in de gaten: op de parking staat al een goed jaar een kleine opvallende rode Chevrolet Matiz. In de wagen springen een nieuwe kinderstoel en wat drank en koekjes in het oog. Het voertuig is gekocht in het Limburgse Zelem en heeft een Duitse transitplaat. Het chassisnummer staat op naam van de vorige eigenaar die hem tweedehands verkocht heeft.

Privé-domein

Weinig aanknopingspunten dus en intussen staat de wagen al een jaar stil op de parking. Lidl zit verveeld met de zaak en heeft al verschillende keren contact opgenomen met de politie. “Maar wij kunnen hem niet takelen”, zegt commissaris Freddy Van Heymbeeck van de politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise). “De wagen staat op privé-domein en dus kan enkel de eigenaar van de parking de wagen op zijn kosten laten wegslepen.”

Die is daar niet toe geneigd en dat hoeft niet te verbazen. De huurovereenkomst met Lidl is opgezegd en de winkel gaat verhuizen naar een nieuwe locatie in de Stationsstraat. Tenzij de eigenaar van de wagen alsnog opduikt, lijkt het er dus op dat de rode Chevrolet er nog wel een tijdje zal staan.

De politie bekijkt of er alsnog stappen ondernomen kunnen worden.