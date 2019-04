Mysterieuze Chevrolet op parking Lidl na meer dan jaar plots verdwenen Dimitri Berlanger

03 april 2019

18u11 0 Meise De mysterieuze rode Chevrolet, die al meer dan een jaar op de parking van de Lidl-supermarkt in Wolvertem stond, is plots verdwenen. Noch bij Lidl zelf, noch bij de politie is men op de hoogte dus het lijkt erop dat de eigenaar van de parking uiteindelijk toch zelf de kosten voor de takeling op zich heeft genomen.

Vaste klanten van de Lidl in Wolvertem hebben het de voorbije dagen ongetwijfeld opgemerkt: de kleine opvallende rode Chevrolet Matiz, die al ruim een jaar geleden door de eigenaar was achtergelaten op de parking, is nu toch plots verdwenen.

Het voertuig was gekocht in het Limburgse Zelem en had een Duitse transitplaat. Het chassisnummer stond op naam van de vorige eigenaar die hem tweedehands verkocht heeft. Weinig aanknopingspunten dus en intussen stond de wagen al een jaar stil op de parking. Lidl zat verveeld met de zaak en nam verschillende keren contact op met de politie. Maar de wagen stond op privé-eigendom – Lidl huurt de winkel en de parking – en dus kon enkel de eigenaar van de parking de wagen op zijn kosten laten wegslepen.

Die leek daar lange niet toe geneigd maar nu is het wagentje dus toch verdwenen. “Hij is inderdaad getakeld door een erkende takeldienst”, bevestigt Isabelle Colbrandt, woordvoerster van Lidl. “Maar wij hebben er niets mee te maken. We hebben hierover meermaals contact gehad met de politie maar er heerste grote onduidelijkheid over wie nu kon ingrijpen. Uiteindelijk is hij nu toch plots weggehaald. We gaan ervan uit effectief op initiatief van de eigenaar.”

Dat is de enige overblijvende mogelijkheid want ook de lokale politie zit er voor niets tussen. “Het is ons inderdaad gemeld dat de wagen getakeld is maar verder weten wij daar niets van. Het is alleszins niet gebeurd door een tussenkomst via onze diensten”, zegt woordvoerder Freddy Van Heymbeeck van de politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise).