Muzikale kroegentocht Jââzz in Mââzz 25 mei 2018

Op de vooravond van de Beiaardfeesten knallen vanavond live jazz, pop of rock traditioneel door de luidsprekers in Meise tijdens de muzikale kroegentocht Jââzz in Mââzz.





Van feestzaal tot café: heel wat locaties zetten hun deuren open voor de leukste artiesten en een hoop feestvierders. De gratis optredens beginnen vanaf 20.15 uur en gaan door tot midden in de nacht. De auto kan je aan de kant laten staan. De Jââzzbus rijdt een hele avond met jou rond.





Het volledige progamma vind je op de Facebookpagina van Jââzz in Mââzz. (DBS)