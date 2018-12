Mislukte ramkraak op motorwinkel Raiglot Robby Dierickx en Dimitri Berlanger

13 december 2018

14u03 0 Meise Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag geprobeerd om een ramkraak te plegen op motorwinkel Raiglot Moto op de Merchtemsesteenweg in Wolvertem. Ze geraakten met hun wagen echter niet door het gelaagde glas. Van de daders ontbreekt elk spoor. De politie voert een onderzoek.

Het was zaakvoerder Yves Raiglot die woensdagochtend de schade aan zijn winkel zag toe hij aan zijn werkdag wilde beginnen. Het glas van het uitstalraam van zijn motorwinkel was stevig gebarsten. “Op de camerabeelden is duidelijk te zien hoe de daders omstreeks 2 uur in de nacht van dinsdag op woensdag in volle vaart met hun wagen tegen de voorgevel knallen”, aldus de zaakvoerder. “Maar het gelaagde glas vormt een beveiliging tegen dit soort ramkraken en wierp zijn vruchten af. De daders geraakten namelijk niet binnen en moesten zonder buit afdruipen.”

Volgens Yves Raiglot is het pas de eerste keer dat zijn winkel het doelwit is van ramkrakers. “Gelukkig blijft dit zonder grote gevolgen, al moet ik het glas van het uitstalraam wel herstellen”, klinkt het.

Een spoor naar de daders is er momenteel nog niet, al heeft de zaakvoerder van de motorwinkel de camerabeelden wel overgemaakt aan de lokale politie KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise). Het onderzoek loopt momenteel nog.