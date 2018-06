Met 207 km/uur in zone 70 02 juni 2018

Tijdens een controle langs de Merchtemsesteenweg in Meise heeft de lokale politie een bestuurder geflitst die 207 kilometer per uur reed. En dat was dan nog niet eens een record, want in april werd een bestuurder betrapt die 208 kilometer per uur liet noteren. Terwijl de snelheidslimiet op de steenweg 70 kilometer per uur bedraagt. In totaal controleerde de politie deze keer 844 weggebruikers, waarvan er 120 te snel reden. (VDBS)