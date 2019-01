Meldpunten voor discriminatie op huizenmarkt DBS

25 januari 2019

13u12 0 Meise Inwoners van Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise die weet hebben van discriminatie op de woningmarkt of er zelf het slachtoffer van zijn, kunnen dat voortaan melden in het woonloket.

De woonconsulenten kregen hierrond een vorming van gelijkekansencentrum Unia. “Discriminatie komt jammer genoeg nog te vaak voor in onze maatschappij. De huisvestingsmarkt vormt daar geen uitzondering op”, zegt Jan Velleman, coördinator van het Regionaal Woonbeleid Noordwest-Brabant van 3Wplus. “Zo zijn er tot op vandaag nog altijd mensen met een beperking die niet aan een woning geraken, of personen van een bepaalde origine die geen uitnodiging krijgen voor een bezoekdag. Ook zijn er nog altijd eigenaars die enkel aan zogeheten traditionele koppels willen verkopen of verhuren.”

In heel Vlaanderen heeft Unia dertien contactpunten waar zulke gevallen aangekaart kunnen worden. “Alleen zijn er hier in onze regio geen van die meldpunten”, weet Velleman. “Daarom hebben we zelf het initiatief genomen. Een officiële erkenning kon Unia ons niet geven, maar het centrum toonde zich wel bereid om voor een vorming te zorgen. Zelf gaan de woonconsulenten die mogelijke discriminatie niet onderzoeken, maar indien nodig gaan ze wel samen met de melder de stap zetten naar Unia om klacht in te dienen. De woonconsulenten vormen een eerste filter, en zijn er ook om te informeren over rechten en plichten. Zo weten bijvoorbeeld vele verhuurders niet dat ze de vraag van een huurder met een beperking om een hellend vlak aan de ingang te plaatsen, niet mogen weigeren. Evenzeer is het zelden geweten dat hiervoor subsidies zijn.”

Na een evaluatie van dit proefproject is het mogelijk dat er in de woonloketten van Grimbergen, Steenokkerzeel, Wemmel en Zemst ook meldpunten voor discriminatie komen.