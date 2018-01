Man sloeg 'gokverslaafde' vriendin 31 januari 2018

Een 43-jarige man uit Wolvertem werd na verzet veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden met uitstel voor partnergeweld.





De man had eerder bij verstek dezelfde straf gekregen, en dat na een zware ruzie over geld met zijn vriendin. Hij snoerde haar keel dicht, al ontkent hij dat zelf. "Zij kampte met een gokverslaving en gaf meer geld uit dan ze had", klonk het. "Ik draaide voor alles op. Bij de zoveelste discussie over geld dreigde ze ermee dat ik mijn dochter niet meer zou zien. Hierop heb ik haar een duwtje gegeven, waardoor zij viel." De man volgde na eerdere feiten al eens een cursus agressiebeheersing. Nu moet hij zich psychologisch laten begeleiden en werk zoeken. (WHW)