Man overleden na val met elektrische fiets 14 juli 2018

02u23 0 Meise Een 57-jarige Meisenaar, D.D., is donderdagavond met zijn elektrische fiets in onduidelijke omstandigheden ten val gekomen en overleden.

Een andere fietser heeft zijn lichaam rond 1 uur 's nachts gevonden langs de Kaarlijkstraat. De hulpdiensten en de MUG kwamen ter plaatse, maar reanimatiepogingen konden niet meer baten. Volgens het parket Halle-Vilvoorde zijn er geen tekenen dat er een aanrijding gebeurd zou zijn, want de fiets van slachtoffer was nog volledig intact.





Onwel geworden

"Alles wijst in de richting van een val", zegt woordvoerster Sabine Lievens. "Het parket stelde toch een wetsdokter aan, om te overleggen met de dokter die ter plaatse was gegaan. Deze sloot tussenkomst van een derde uit. We gaan dus uit van een ongelukkige val. Mogelijk is de man onwel geworden en daardoor gevallen. Het gaat dus niet om een verdacht overlijden." (DBS)