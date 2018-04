Man lichtgewond bij brand 04 april 2018

Een 82-jarige man is maandagochtend lichtgewond geraakt bij een woningbrand op de Brusselsesteenweg. "Rond vier uur 's ochtends brak de brand uit aan de achterkant van de woning. De bewoner bleek nog in de woning aanwezig te zijn, maar kon meteen gered worden door de brandweer", klinkt het bij de brandweer. "Het vuur was snel onder controle. Er was voornamelijk sprake van veel rookontwikkeling. De bewoner werd voor verzorging naar het militair ziekenhuis in Neder-Over-Heembeek gebracht omdat hij rook had ingeademd", vult de woordvoerder van politiezone KLM aan. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. (VDBS)