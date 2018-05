Man die vrouw doodstak, blijft in cel 03 mei 2018

02u29 1

De man die op 22 februari in Meise zijn 62-jarige partner om het leven zou hebben gebracht met een messteek, blijft in de cel. De raadkamer bevestigde zijn aanhouding voor twee maanden. Een echtelijke ruzie tussen een 48-jarige man uit Rixensart en zijn vriendin uit Meise liep voor haar fataal af. De veertiger zou de vrouw met een mes in de borst hebben gestoken, waarna de vrouw probeerde weg te vluchten. Op haar oprit bezweek ze aan haar verwondingen. Naar eigen zeggen liep het slachtoffer met een mes op hem af waarna er een schermutseling volgde. Hierbij zou hij per ongeluk het mes in haar borststreek gestoken hebben. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of zijn versie steek houdt.





(WHW)