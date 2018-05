Lijst burgemeesters (LB+) bijna rond 17 mei 2018

De invulling van de 'Lijst van de Burgemeesters' (LB+) is op twee vrouwen na rond. Huidig burgemeester Jos Emmerechts is lijsttrekker, gevolgd door ex-schepen Virginie De Klippel. Daarna volgen huidig schepen Wim Verbeke en gemeenteraadsleden Gunther Van Doorslaer en Christine De Cubber. Lijstduwer is oud-burgemeester Roger Heyvaert op plaats 25. De andere lijstduwers zijn Tom Heyvaert, Bernadette De Velder, Caroline Aerts en Pol Aerts. Andere opvallende namen zijn Jorn Lathouwers, zoon van oud-schepen Jan Lathouwers en An Van Schel, dochter van oud-schepen Louis Van Schel. LB+ organiseert zijn eerste eetfestijn op 2 en 3 juni in het Vandenberghe-centrum in Meise. (DBS)