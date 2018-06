Leerlingen De Zonnebloem spelen eigen WK 27 juni 2018

Morgen is het aan onze Rode Duivels in Rusland, maar in Wolvertem hebben de leerlingen van basisschool De Zonnebloem gisteren al hun wereldbeker voetbal gespeeld. Een dag eerder werden ze zelfs getrakteerd op een WK-maaltijd. Hamburgers, frieten en tomatensaus: het is niet bepaald de ideale maaltijd voor een topsporter, maar daar maalden de leerlingen van de basisschool niet om. Gisteren was het dan weer tijd voor het sportieve werk. Het WK moest wel verplaatst worden van het Lathouwersstadion, waar het veld nog niet bespeelbaar was, naar de terreinen rond de Sportschuur. In de voormiddag was het aan de kleuters, in de namiddag mochten de leerlingen van de lagere school hun voetbalschoenen aantrekken. Workshops, springkastelen en trainingen zorgden voor de nodige afwisseling. (RDK)