Lambert en Christiane vieren 50 jaar huwelijksgeluk DBS

12 januari 2019

15u45 0 Meise Lambert Van Gils (75) en Christiane Clement (70) hebben zopas hun 50ste huwelijksverjaardag gevierd.

Het koppel kreeg één dochter dat hen intussen ook al een kleinzoon schonk. Lambert werkte onder meer 17 jaar lang als groothandelaar in varkensvlees in het slachthuis van Anderlecht. Christiane stond hem bij. Zij werkte voordien ook al als telefoniste en als dienster bij een barones. Daarna werd ze huisvrouw. Nu gaat het koppel nog graag naar de lokale voetbalclub Hoger-Op Wolvertem-Merchtem kijken om de twee weken. Daarnaast gaan ze graag eens goed eten en twee keer per jaar gaan ze op reis met hun 10-jarige kleinzoon, doorgaans naar Gran Canaria.