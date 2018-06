Kwart 'Samen Anders' onafhankelijk 09 juni 2018

Het progressief project 'Samen anders' heeft bijkomende info over haar lijst bekendgemaakt. Zowat een vierde van de kandidaten op de lijst Samen anders zijn onafhankelijken. Dat Cees Boer, de huidige voorzitter van de Sportraad in Meise, de derde plaats op de lijst opneemt was al geweten. Veronique Pochet, initiatiefneemster van het Warm Meise-project, is mede-lijstduwer. Jo Klaps (7de plaats) en Tom Marynissen (18de plaats), beiden actief in het buurtcomité van Wolvertem, hebben ook de keuze voor Samen anders gemaakt. Ook Billie Kawende, een jonge Meisese zangeres en inwoner van Oppem zal vanop de 21ste plaats kandidaat zijn. Niall O'Neill is de zesde onafhankelijke kandidaat die de 23ste plaats zal innemen op de lijst. Samen anders organiseert op zondag 24 juni vanaf 13 uur haar eerste familiefeest in de Fusieschool van Wolvertem. (DBS)