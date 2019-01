Kruispunt in centrum afgesloten voor werken DBS

23 januari 2019

08u18 0 Meise Aan het kruispunt van de Krogstraat en de Onze-Lieve-Heerweg wordt op maandag 28 januari een rioolaansluiting uitgevoerd.

Hierdoor zal het kruispunt vanaf 9 uur heel de dag afgesloten worden. Het doorgaand verkeer zal tijdelijk omgeleid worden via de Jozef Cardijnlaan, Wijnberg, Kleine Wouwer en Mankevosstraat als je via de Onze Lieve Heerweg komt, en via de Beiaardlaan, August Van Doorslaerlaan en Brusselsesteenweg als je van de Krogstraat komt. De woningen blijven bereikbaar. Voertuigen moeten buiten de werfzone geparkeerd worden.

Als de weersomstandigheden het niet toelaten, zullen de werken op dinsdag 29 januari plaatsvinden.