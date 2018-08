Krotrock toch tijdig klaar voor 'topeditie' 13 augustus 2018

02u27 0 Meise Ondanks de woelige voorbereiding is de 22ste editie van Krotrock toch zonder problemen kunnen doorgaan.

Woensdag stond alles nog op de helling, want dinsdagnacht hadden de hevige onweders voor heel wat averij aan het podium en tenten gezorgd.





De organiserende KAJ heeft alles uit de kast gehaald om de het festival toch te kunnen laten doorgaan.





600 muziekliefhebbers

Vrijwilligers kwamen ook een handje toesteken om de wederopbouw toch tijdig tot een goed einde te brengen. "Het is nog spannend geweest, want vrijdag moesten we nog veel doen, maar het is gelukt", lacht Gauthier Baudts. "Het is echt een topeditie geweest."





Vrijdag gingen de deuren om 15.30 uur al open voor de afterwork party Overuren. Zaterdag was er dan Krotrock zelf, met vanaf 14 uur een tiental bands en dj's. Daar kwamen opnieuw zowat 600 muziekliefhebbers op af. (DBS)