Kraanwagen kantelt na rukwind Robby Dierickx en Dimitri Berlanger

01 december 2018

19u12 0 Meise In de Hoogstraat in Wolvertem is zaterdagavond een kraanwagen gekanteld. Daarbij vielen geen gewonden.

Arbeiders van de firma Heavy Grue uit Zele waren ramen aan het lossen op een werf in de Hoogstraat in Wolvertem toen een rukwind de kraanwagen omstreeks 18 uur omver blies. “Vermoedelijk was er een defect in één van de steunpoten, want op het wegdek lag heel wat hydraulische olie die uit de steunpoot gelekt was”, liet de zaakvoerder van Heavy Grue weten. “Gelukkig waren we wat verderop aan het werken, waardoor er geen gewonden vielen. Door het voorval schoof de kraanwagen maar liefst twee meter op. Dit hebben we nog nooit meegemaakt.”

Als gevolg van het ongeval was een deel van de Hoogstraat afgesloten. De kraanwagen moest getakeld worden.