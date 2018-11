KMO’s brengen nieuw leven op Lotus-site Industriebouw voor twaalftal lokale bedrijven moet binnen half jaar voltooid zijn DBS

27 november 2018

17u38 0 Meise Na bijna 3,5 jaar is er opnieuw beweging op het bedrijventerrein van de voormalige Lotus Bakeries. De grondwerken voor de bouw van een gloednieuwe KMO-zone zijn volop aan de gang. De koekjesfabriek in de Ossegemstraat brandde in juni 2015 uit, en werd niet heropgebouwd. Nu zullen zich op de site een 12-tal diverse lokale KMO’s vestigen. Binnen een zestal maanden zouden de units klaar moeten zijn.

3 juni 2015 was een zwarte dag in Meise. Eén smeulend wafeltje van het nieuwe product ‘Vanillestick’ zorgde ervoor dat de hele koekjesfabriek en een stukje lokale geschiedenis naast de A12 in vlammen opging.

Lotus Bakeries wilde daarna zijn vestiging, die dateerde van 1966, niet meer heropbouwen. Het nieuws kwam hard aan bij de 71 werknemers, die aanvankelijk nog hoopten op een lokale oplossing. Uiteindelijk had de directie altijd gezegd dat ‘de fabriek in Meise de beste was’. De werden elders tewerkgesteld, kregen een voorstel tot brugpensioen of ontslagregeling.

Een 25-tal personeelsleden van Lotus Bakeries nam op 31 oktober 2015 symbolisch afscheid genomen van ‘hun’ koekjesfabriek. Geheel in de Allerheiligensfeer werd een houten kruis in de grond gestoken met daarop ‘RIP Cremers-Ribert 1966-2015’. Iemand deelde ook koekjes uit met daarop ‘RIP’.

Resolve NV nam de site van 1,6 hectare uiteindelijk over met als insteek de ontwikkeling van een nieuwe KMO-zone die plaats zal geven aan meerdere bedrijven. Daarvoor werd industrieel vastgoedmakelaar JLL ingeschakeld.

In de omgeving van Meise is al langer grote vraag naar een nieuwe KMO-zone. Na 3,5 jaar is er nu eindelijk volop beweging op de de voormalige Lotussite. De grondwerken zorgen voor indrukwekkende hopen aarde die door de bewoners al werden omgedoopt tot de ‘skipiste van Sint-Brixius’.

“Er komen een twaalftal typische lokale KMO’s met diverse activiteiten”, zegt Stefan De Pauw van DLL. “Alles is verkocht, op één unit na. De ruimte varieert van 160 m2 tot 4 à 500 m2. Onder meer meubelmaker Blauwberg uit Meise en ‘Banden en Carrosserie Seghers’ uit Nieuwenrode zal er zich vestigen. Er zijn ook investeerders bij die de infrastructuur willen verhuren.”

De grootste handelszaak wordt een Geberit, specialist in sanitaire producten. Zij voorzien een showroom, kantoren en opslagplaats. De zaak zal ook zichtbaar zijn vanaf de A12. “De bouw van die units hoeft niet superlang te duren. Afhankelijk van de omstandigheden in de bouw de komende maanden al de site in de zomer of ten laatste het najaar volledig klaar zijn. De Geberit is iets complexer met wat er allemaal bij komt kijken. Mogelijk zal die constructie dan ook wat langer duren.”

De ontsluiting van de KMO-zone zal gebeuren op dezelfde manier als bij de Lotusfabriek vroeger, met name via de Ossegemstraat.