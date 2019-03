Kleuterjuffen Sinte-Maartenschool staken tegen ‘giftige cocktail’ DBS

20 maart 2019

11u19 0 Meise In de Sinte-Maartenschool in Meise laat de staking zich vooral gevoelen in de kleuterafdeling. Amper twee van de tien kleuterjuffen zijn deze morgen aanwezig. Met een spandoek aan de ingang en een symbolische giftige cocktail werd het ongenoegen kenbaar gemaakt.

De school had wel opvang voorzien en had de ouders ook aangemoedigd om de kinderen toch naar school te sturen. “We willen niet de ouders treffen”, zegt juf Sophie Emmerechts, die als vakbondsafgevaardigde wel aanwezig was. 123 van de 213 kleuters tekenden present.

In de lagere school werd niet gestaakt. “De leerkrachten staan wel achter de actiepunten maar willen geen achterstand veroorzaken door te staken en zo voor nog meer druk zorgen.”

Aan de schoolpoort hing een spandoek met daarop de actiepunten en ook een afbeelding van een giftige cocktail. “Symbolisch voor al die kleine beetjes extra werk die je niet bij mekaar mag zetten en die maken dat het te veel wordt. Mensen die ziek worden zorgen nog voor grotere druk want die kinderen worden verdeeld over de andere klassen. Dit vergiftigd iedereen. Het M-decreet is niet haalbaar als je geen extra middelen geeft. Er zijn extra handen nodig. Wij voelen het in het kleuterafdeling nog meer dan in het lager. Daar kan je kinderen al wat meer zelfstandig bezig houden, bij de kleuters is dat niet mogelijk.”