Kikkerdril in overvloed in natuurgebieden 09 april 2018

Met de lente in het land begint het ook bij padden en kikkers te kriebelen, zo blijkt. Op verschillende plaatsen in de natuurgebieden van Natuurpunt in Meise zijn grote hoeveelheden kikkerdril aangetroffen. Bemoedigend volgens Natuurpunt, want deze dierengroep heeft het niet breed. Het is nu afwachten wat er overblijft van die tienduizenden eitjes als hongerige dieren hun buikje ermee vullen. Voor reigers is kikkerdril immers een delicatesse.





(DBS)