Kerstverlichting laten hangen? 1.000 euro boete! 09 mei 2018

Schepen van Middenstand Wim Verbeke (LB+) is niet te spreken over een boete van ruim 1.000 euro die een leverancier van kerstverlichting in Wolvertem opgelegd krijgt. "De man had die op vraag van UNIZO wat langer laten hangen om zo nog de korte periode tot de UNIZO-Winterhappening te overbruggen. Die vond plaats op 13 januari en het was dan ook evident dat het dorp zolang nog in een feestelijk kleedje bleef steken. Daarmee was echter de termijn in het bestek overschreden en dat komt hem nu op een boete te staan. Terwijl die man daarmee net zijn goede wil toonde. Dat vind ik onrechtvaardig en daarom heb ik ook - als enige - tegengestemd op het college." (DBS)