Kerstmarkt ten voordele van Ghanese projecten DBS

31 december 2018

10u05 0

In woonzorgcentrum Oase werd een bijzondere kerstmarkt georganiseerd ten voordele van het ‘Liza for Ghana Fund’. Dat fonds zet zich in naam van Liza Geens in voor lokale goede doelen en projecten in Ghana. Het werd een gezellige namiddag in het rusthuis met leuke kraampjes, live muziek van het Brixiuskoor en vooral veel kerstsfeer. Lekkere pannenkoeken en frietjes maakten het feest compleet. Liza Geens, die vrijwilligerswerk deed in Ghana, overleed er in 2011 op amper 20-jarige leeftijd aan de gevolgen van malaria.