Katten vergiftigd 29 augustus 2018

02u28 0

In de wijk Eversem is mogelijk een dierenbeul aan het werk. In minder dan een week tijd zijn twee poezen vergiftigd in de buurt van Knikkershof en Middelveld. Er is klacht neergelegd bij de politie en de dierenbescherming. Vanuit de buurt wordt opgeroepen om bij verdachte handelingen onmiddellijk de politie te contacteren. (DBS)