Kat wekt baasjes: moeder, zoon en halfzus kunnen ontkomen uit brandend huis Robby Dierickx

14 december 2018

12u06 0 Meise Een woning in de Kraaienbroeklaan in Meise is vrijdagochtend zwaar beschadigd geraakt door een brand die in de woonkamer ontstond. Dat de bewoners veilig en wel uit hun woning geraakten, hebben ze te danken aan hun kat. Het huisdier miauwde Gregory (21) wakker, waarop hij zijn moeder en halfzus (21) uit bed schreeuwde. De kat moest voor verzorging naar de dierenarts.

Omstreeks 7.30 uur schrok Gregory Mauersberger wakker door het luide gemiauw van zijn kat. “Aanvankelijk dacht ik dat de poes mijn kamer in wilde, wat hij elke ochtend wel doet”, vertelt de 21-jarige het verhaal. “Maar omdat hij maar bleef miauwen, wist ik dat er iets mis was. Toen ik me recht zette in mijn bed, zag ik plots heel wat rook in mijn kamer hangen. Ik kon het plafond zelfs niet meer zien. Het was meteen duidelijk dat het ergens aan het branden was in onze woning.”

Gregory probeerde daarop richting de kamer van zijn jongere broer te lopen om hem te wekken, maar kon amper ademen door de vele rook. “In een reflex nam ik een kledingstuk uit mijn kast, liep ik ermee naar het toilet en maakte ik het nat om het vervolgens voor mijn neus en mond te houden. Op die manier kon ik me toch een weg banen door de dikke rook. Maar hij bleek ondertussen al onderweg naar school te zijn, waarop ik mijn moeder uit bed haalde. Mijn halfzus, die als enige op de bovenverdieping slaapt, heb ik tot slot wakker geschreeuwd.”

De bewoners geraakten uiteindelijk zonder kleerscheuren de woning uit, maar stonden in hun pyjama op straat. Daarop liep Gregory de woning opnieuw in om enkele kledingstukken te halen en om ook de kat uit de woning te redden. Het diertje werd naar de dierenarts gebracht voor de nodige verzorging. “Het is dankzij hem dat we veilig en wel konden ontsnappen”, beseft Gregory Mauersberger maar al te goed. “Als hij me niet was komen wekken, was het misschien veel erger afgelopen. Toen we buiten stonden, sloegen de vlammen namelijk al uit de ramen.”

Bij familie logeren

Gregory verwittigde de brandweer, maar die kon niet vermijden dat de woonkamer zware schade opliep. “De vuurschade bleef beperkt tot het salon, maar in de andere kamers is wel veel rookschade”, aldus nog de jongeman. “Daardoor zullen we een tijdje bij familie moeten verblijven. Gelukkig hebben we enkele familieleden op minder dan vijf kilometer van onze woning wonen. Zij kunnen ons de komende dagen alvast een bed aanbieden.”

De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend.