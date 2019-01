Jos Emmerechts heeft laatste snoepjes uitgedeeld DBS

02 januari 2019

09u45 0 Meise Jos Emmerechts (62) heeft maandag afscheid genomen als burgemeester en de politiek meteen ook vaarwel gezegd.

Zijn bureau was al klaar voor zijn opvolgster Gerda Van den Brande (N-VA). Op het menu stond wel nog een allerlaatste college en ook een gezellige Duvel samen met zijn voorganger Marcel Belgrado. “Het pensioen en het genieten kan beginnen samen met ons Anneke”, aldus Emmerechts, die eerder al aankondigde dat hij niet meer in de gemeenteraad gaat zetelen.

Vlak voor de jaarwisseling had hij ook al zijn laatste snoepjes uitgedeeld. “Ik had die telkens mee bij een gouden bruiloft of bij een huwelijk dat ik moest voltrekken. Het was traditie dat ik dan aan de aanwezige kinderen beertjes uitdeelde.”