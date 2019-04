Jorn Lathouwers op Open Vld-lijst DBS

04 april 2019

16u18 0 Meise Gemeenteraadslid Jorn Lathouwers (LB+) staat bij de komende verkiezingen op 26 mei in Vlaams-Brabant op de negende plaats op de Open Vld-lijst voor het Vlaams Parlement.

Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Jan en grootvader Frans. “Ik wil een stem geven aan elke Meisenaar en Vlaams-Brabander met een doorgedreven engagement”, zegt Lathouwers. “De landbouwsector en transportsector draag ik hoog in het vaandel. Investeringen in jeugd en onderwijs zijn broodnodig. Dat zijn de bouwstenen van een mooiere toekomst.”