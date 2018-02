Joggen voor goede doel 08 februari 2018

Op zondag 18 maart organiseert de Sinte-Maartenschool voor de derde keer een jogging in de landelijke omgeving van Meise. Groot en klein zijn welkom. De start is om 14 uur aan de school op de Brusselsesteenweg. De kleuters lopen 300 meter. Kinderen tot twaalf jaar kunnen deelnemen aan een wedstrijd over een kilometer. Vanaf tien jaar kan je kiezen tussen een afstand van vier, 7,5 of twaalf kilometer. Voorinschrijvingen zijn mogelijk via https://smsjogging.wordpress.com/ tot 11 maart. Deelnemen kost een euro voor de kinderen en acht euro voor de volwassenen. Ter plaatse inschrijven kost twee euro voor de kinderen en tien euro voor de volwassenen. De eerste tweehonderd inschrijvers krijgen een verrassing. Info op facebook: SMS jogging of via bovenvermelde website. (VDGM)