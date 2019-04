Jobstudenten gezocht bij gemeente DBS

19 april 2019

18u51 0 Meise Zoals de voorbije jaren kunnen tijdens de vakantiemaanden juli en augustus opnieuw jobstudenten aan de slag bij de gemeente.

De gemeente Meise zoekt zowel mensen die aan het werk willen in bijvoorbeeld de bibliotheek of de dienst vrije tijd, als studenten die de handen uit de mouwen willen steken bij de dienst leefmilieu of openbare werken. Je kan alle informatie nalezen via de gemeentelijke website.