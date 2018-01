Jo Vally trapt jubileumjaar op gang 02u23 0 Foto Baert Jo Vally tijdens de voorstelling van zijn jubileumjaar. Meise Zanger Jo Vally heeft gisteren samen met ruim honderd fans de aftrap van zijn feestjaar gegeven tijdens een nieuwjaarsreceptie. De ereburger van Meise staat namelijk veertig jaar op het podium.

Jo Vally liet weten dat zijn verjaardagstournee op 6 oktober start, in het Cursaal in Oostende. Nadien zal hij ook in verschillende culturele centra op het podium staan. "Het concert in Oostende zal ongezien zijn", klonk het gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie in het administratief centrum van Meise. "Het wordt een popsymfonische, unieke voorstelling. Daarna begin ik aan mijn toer door Vlaanderen. De optredens in de culturele centra zullen veel intiemer zijn, met een handvol muzikanten naast me. Tussendoor worden verschillende verhaaltjes verteld. Het feestjaar wordt meer dan waarschijnlijk afgesloten met een groot afscheidsfeest in de Oktoberhallen in Wieze, al ligt dat nog niet helemaal vast."





Jo Vally werd twee jaar geleden benoemd tot ereburger van Meise, en kreeg van de gemeente ook een speciale tegel in het voetpad voor zijn deur cadeau. (RDK)