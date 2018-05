Jo Vally brengt moederdaggeschenken aan huis 12 mei 2018

Jo Vally viert veertig jaar op de planken en dat zal u misschien geweten hebben. Want de zanger zal komend weekend moederdaggeschenken in heel Vlaanderen uitdelen.





Het moederdaggeschenk omvat een boeket bloemen, maar ook een ticket voor het concert '40 jaar Jo Vally', op 6 oktober in het Kursaal in Oostende. "In totaal kregen we meer dan 150 bestellingen voor de moederdaggeschenken binnen", vertelt de zanger, die gisteren voor de gelegenheid al een eerste geschenk ging overhandigen. "Zondag trek ik samen met mijn team door heel Vlaanderen om moeders gelukkig te maken. Ze krijgen niet alleen een boeket bloemen en een mooie zak, maar mogen op 6 oktober ook mijn uniek jubileumconcert met versterkt orkest in Oostende bijwonen. Nadien ga ik nog op tournee door Vlaanderen, al zullen die optredens met een kleinere bezetting gebracht worden." (RDK)