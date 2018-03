Jeugdverenigingen kleuren straten met lenteoptocht 05 maart 2018

Meise

De lenteoptocht die afgelopen zaterdag met zelfs een praalwagen door de straten van Meise trok, was toe aan de vierde editie. En het opzet was eenvoudig: alle vrijwilligers van de jeugdverenigingen in de bloemetjes zetten. Het thema was 'Back in time', en dat was eraan te zien.





De gemeente Meise telt negen actieve jeugdverenigingen. De bestuursleden van de jeugdhuizen en de leidingsploegen van de jeugdbewegingen staan een heel jaar vrijwillig ten dienste van hun organisatie. In de jeugdraad zetelt elke jeugdvereniging van Meise.





(WHW)