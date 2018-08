Jeugdhuis en Chiro houden tropische feestjes 02 augustus 2018

02u34 0 Meise De zomer breekt alle records, maar jeugdhuis Knødde en Chiro Meise doen komend weekend de temperaturen nog verder oplopen met hun traditionele 'Honolulu bar' en de Hawaïfuif.

Voor de achtste keer wordt ook al op vrijdag een evenement georganiseerd. Op 3 augustus kan je namelijk al komen genieten van cocktails en paella in de 'Honolulu bar', vorig jaar goed voor 2.000 bezoekers. "Voor de Honolulubar spitsen we ons toe op een iets andere doelgroep, met name de werkende mens, de jonge ouder of kortom iedereen die zich nog jong voelt", zegt Joris Block, voorzitter van Jeugdhuis Knødde. "Je kan er heerlijke paella of hot dogs eten en er zijn verfijnde cocktails, cava en gin tonic. Vanaf 17 uur is iedereen van harte welkom om te komen meegenieten van een prachtig decor waar we met een 40-tal vrijwilligers een hele week aan hebben gewerkt. Van 17 tot 21 uur zijn overigens ook alle kinderen van 4 tot 12 jaar meer dan welkom om hun eigen feestje te houden. Er is aan alles gedacht: een springkasteel, schminksters, een clown, ballonplooiers,... Een grote goochelshow om 20.30 uur sluit af." Tickets voor Honolulu bar kosten 9 euro.





De Hawaïfuif zelf vindt plaats op zaterdag 4 augustus. "Heerlijke cocktails, leuke muziek en een uniek decor vormen ook hier het gekende recept." Met de opbrengsten probeert Jeugdhuis Knødde doorheen het jaar verschillende evenementen te organiseren voor de plaatselijke jeugd. Deuren vanaf 21 uur. Tickets kosten 8 euro. Locatie: parking van zwembad De Wauwer (ingang via de Brusselsesteenweg). (DBS)