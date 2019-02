Jaarlijkse seniorenfeest in aantocht DBS

19 februari 2019

17u25 0 Meise Het senioren- en mindervalidenfeest komt er weer aan op 24 april.

Elk jaar gaan bijna 500 mensen uit de bol op het evenement en dat zal ook dit jaar niet anders zijn. Rudi, Alex en Garry Hagger brengen vanaf 14 uur een show waarin muziek en humor centraal staan. Het feest vindt plaats in de sporthal van Meise. Inschrijven kan via www.meise.be of lieven.vancampenhout@meise.be.