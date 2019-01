Inwoners kunnen gemeenteraad herbeluisteren DBS

30 januari 2019

15u25 0 Meise Goed nieuws voor de Meisenaren die de lokale politiek van nabij willen volgen. Vanaf nu kan je de gemeenteraad en OCMW-raad volledig herbeluisteren via www.meise.be.

De audio-opnames zijn opgesplitst per punt en per interpellatie. Inwoners kunnen zo een volledig debat herbeluisteren.

De gemeente verhoogt hiermee de openbaarheid en transparantie van de zittingen. Wil je enkel de argumentatie, de stemming en het besluit volgen, dan kan je de notulen van de gemeenteraadszittingen en de zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn lezen.

“Het audioverslag is een eerste stap naar een actieve participatie. Door in te zetten op openbaarheid kan de burger ook beter voorbereid in dialoog treden en inspraak vragen”, zegt schepen Erwin De Clerck (PRO).

Inwoners zijn bovendien steeds welkom op het openbaar gedeelte van de gemeenteraad, in principe op de derde maandag van de maand om 19.30 uur.