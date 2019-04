Interactieve regiobrochure voor Groene Gordel gelanceerd DBS

08 april 2019

17u59 0 Meise Toerisme Vlaams-Brabant geeft een nieuwe interactieve regiobrochure voor de Groene Gordel uit. In ‘Groene Gordel, Verbazend Buitengewoon’ worden de hoogtepunten van deze toeristische regio gebundeld. De grote, sprekende beelden in de publicatie laten bovendien toe om via ‘augmented reality’ (toegevoegde realiteit) informatie over de streek te ontdekken.

“Met deze nieuwe brochure zorgen we via duidelijke boodschappen dat de toerist concreet weet wat er in de Groene Gordel te beleven valt”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme. “Een thematische opbouw is de ideale aanpak om de regio te verbinden over de gemeentegrenzen heen en stelt de troeven van deze mooie groene regio rond Brussel voorop.”

Toerisme Vlaams-Brabant trekt dus de kaart van de digitalisering en ging daarvoor in zee met Group Joos uit Turnhout, die de applicatie ‘veeew’ ontwikkelden. “Na het downloaden van deze gratis applicatie kan de lezer op een vlotte manier elke bladzijde van de publicatie scannen en genieten van promotiefilmpjes, diepte interviews of terecht komen op de juiste thematische pagina die een schat aan praktische informatie ontsluit. Een eenvoudige brochure van 20 bladzijden zorgt ervoor dat de lezer zeer goed weet waarom hij de streek absoluut een bezoek moet brengen”, besluit gedeputeerde Swinnen.

De nieuwe brochure kan men lezen of downloaden via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties/verbazend-buitengewoon.