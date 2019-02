Infosessie groepsaankoop energie DBS

19 februari 2019

18u04 0 Meise In de raadzaal van het administratief centrum vindt op 28 maart om 20 uur een infosessie plaats over een groepsaankoop met betrekking tot energie.

Je kan als inwoner van Vlaams-Brabant intekenen op een groepsaankoop voor zonnepanelen, dak- of muurisolatie of isolerende ramen. Tijdens de infosessie krijg je – vrijblijvend - meer info over de aanpak, mogelijke premies en leningen en kan er kennismaken met de geselecteerde aannemer.