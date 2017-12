Infopaneel maakt kunstwerk Eddy Merckx 'helemaal af' 02u26 0 Lukas Eddy Merckx, kunstenaar Paul Gregoir , schepen Miel De Boeck , schepen Jonathan De Valck en ex-burgemeester Marcel Belgrado. Meise Het kunstwerk van Eddy Merckx aan het administratief centrum heeft nog wat meer 'allure' gekregen. Er werd een paneel aangebracht met een beknopt overzicht van de prestaties van de 'Kannibaal' en ook de motivatie van kunstenaar Paul Gregoir wordt toegelicht.

Het was Marcel Belgrado die in 2014, als toenmalig cultuurschepen, op het idee kwam om wielerkampioen Eddy Merckx, die intussen al sinds 1980 in Meise woont, te eren. Op 13 juni 2015 werd het standbeeld ingehuldigd. Schepen Miel De Boeck (CD&V) vond echter dat aan het kunstwerk, dat een triomferende Merckx uitbeeldt met in zijn zog een aantal 'geslagenen', enige informatie ontbrak. "Het schepencollege is mij daarin gevolgd. We hebben dan ook recent een paneel met de foto's van zowel Merckx als Gregoir aangebracht. In een beknopte tekst wordt verwezen naar de belangrijkste van zijn in totaal 525 zegepralen. Anderzijds wordt ook de motivatie van Paul Gregoir belicht die zijn jarenlange bewondering voor Merckx heeft vastgelegd in een kunstwerk als hulde aan zijn idool."





Eddy Merckx is nog steeds heel erg vereerd met het kunstwerk. "Voor mij was het niet nodig dat er zo'n plakkaat kwam. Ik weet het nog allemaal heel goed (lacht). Maar voor de jongere generatie en het nageslacht is het wel interessant denk ik om te weten wie ik was." Op vraag van het gemeentebestuur heeft het provinciebestuur intussen de Eddy Merckx-fietsroute, verlegd, zodat de fietsers voorbij het standbeeld kunnen passeren. (DBS)