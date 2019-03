Infoavond over werken aan de Ring DBS

18 maart 2019

16u39 0 Meise De Werkvennootschap is bezig aan zijn ronde omtrent de grootscheepse herinrichtingswerken aan de Ring rond Brussel en komt op donderdag 21 maart ook in Meise tekst en uitleg verschaffen.

De organisatie die haar schouders zet onder complexe mobiliteitsprojecten is nog volop bezig met het bestuderen van alternatieven en varianten. Die komen dan ook aan bod tijdens de gespreksavonden die in de loop van dit voorjaar plaatsvinden. In deze periode zal ook de infokiosk langs de gemeenten in de Rand en Brussel reizen. Op 21 maart van 19 tot 21.30 uur komen de Meisenaren meer te weten in de raadzaal van het administratief centrum.