Inbrekers dringen restaurant binnen via dak Veel schade in Auberge Napoleon, maar dieven met kleine buit aan de haal Robby Dierickx en Dimitri Berlanger

05 november 2018

14u01 0 Meise Vier gemaskerde mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag restaurant Auberge Napoleon in Meise via het dak binnengedrongen. Ze richtten heel wat schade aan om uiteindelijk met een kleine buit aan de haal te gaan. Van de daders ontbreekt momenteel nog elk spoor.

Het waren de buren van het restaurant in de Bouchoutlaan die zondagmiddag zagen dat een deel van het dak van Auberge Napoleon vernield was. Zij brachten eigenaar Jan Stallaert op de hoogte die meteen naar zijn zaak afzakte. “De schade was enorm”, klinkt het. “Niet alleen het dak werd vernield, ook een ingebouwde kast werd stuk geslagen. Daarnaast werden ook verschillende verluchtingsgaten en elektriciteitsdraden onder het dak beschadigd.”

De schade mag dan wel groot zijn, volgens Jan Stallaert gingen de dieven met slechts een beperkte buit aan de haal. “Omdat steeds meer mensen met een bankkaart betalen, is er tegenwoordig weinig cash geld aanwezig in restaurants”, klinkt het. “Dat is ook bij ons het geval. Voorts laat ik ook nooit waardevolle spullen achter. Met wat ze effectief aan de haal zijn, weet ik nog niet. Maar veel zal het niet zijn.”

Zesde inbraak(poging)

De uitbater van Auberge Napoleon schrikt ondertussen al niet meer op van een nieuwe inbraak. De voorbije jaren was zijn restaurant al zes keer het doelwit van dieven. “Het is de eerste keer dat ze via het dak naar binnen geraken”, aldus nog de zaakvoerder. “De twee vorige keren bleef het bij een inbraakpoging. Via andere wegen geraakten ze in het verleden jammer genoeg wel al binnen. Ik heb intussen een alarm in mijn restaurant hangen. Ook boven hangt een sensor, maar die wisten de inbrekers duidelijk goed te ontwijken. Ik beschik wel over camerabeelden van de daders. Of ik de zaak nog beter kan beveiligen? Ik kan misschien nog wat extra verlichting aan de buitengevel hangen, maar verder is het restaurant wel goed beveiligd.”

Zondag en maandag zijn de vaste sluitingsdagen van Auberge Napoleon, maar dinsdag gaat de zaak opnieuw open. “Het dak hebben we inmiddels hersteld, maar binnen zijn nog wat werken nodig”, zegt Stallaert nog. “Toch zullen de klanten hier geen hinder van ondervinden. Zij kunnen vanaf dinsdag opnieuw probleemloos aan tafel schuiven. Hoeveel de totale schade me zal kosten, weet ik nog niet. Dat zal ik de komende dagen met de verzekering moeten bekijken.”

Geen spoor naar daders

Ondertussen is er evenwel nog geen spoor naar de daders. De recherche van de lokale politie KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise) voert een onderzoek naar de inbraak. Jan Stallaert roept ook mensen die iets verdachts gezien hebben in de nacht van zaterdag op zondag op om hem te verwittigen.