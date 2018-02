Huurder gezocht voor pastorie uit achttiende eeuw APPARTEMENT VOOR KANDIDAAT MET GROOTSTE LOKALE BINDING DIMITRI BERLANGER

10 februari 2018

02u46 0 Meise Wie wil wonen in een uniek kader: de gemeente Meise zoekt een huurder voor een appartement in de 18de-eeuwse pastorie van Meuzegem. Alleen mensen die een binding met Meise hebben, komen in aanmerking. Beneden zijn er lokalen voor het verenigingsleven in ondergebracht en boven dus een volledig nieuw appartement. "Op deze manier wordt het gemeentelijk patrimonium ten volle benut", zegt schepen Sonja Becq (CD&V).

Het gemeentebestuur van Meise verhuurt een appartement in de 18de eeuwse beschermde pastorie van Meuzegem (gelegen Meusegemstraat 84 bus 2). Het appartement, dat drie kamers bevat en gelegen is op de bovenste verdieping, is onmiddellijk vrij. De huurprijs ligt vast op 750 euro per maand.





Reglement

Om de woning objectief te kunnen toewijzen, werd een reglement opgesteld. "Dat geldt voor alle gemeentelijke gebouwen", legt schepen van Patrimonium Sonja Becq uit. "Daarbij wordt rekening gehouden met de binding van de geïnteresseerde met de gemeente. Hiervoor werd een puntensysteem uitgewerkt. Wie in de gemeente woont of werkt, of er deelneemt aan activiteiten krijgt extra punten. Er is geen inschrijving in een sociale huisvestingsmaatschappij vereist."





Brand

De pastorie, gebouwd in 1733, prijkt sinds 1988 op de lijst van beschermde monumenten. De restauratie, die al in 2011 van start ging, heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Na een brand was er nogal wat discussie rond de aansprakelijkheid en ook de aannemer bleef talmen. Nu is het geheel eindelijk afgerond. "Op de onderste verdieping werden vergaderlokalen voor de plaatselijke verenigingen voorzien en boven een volledig nieuw appartement. Op deze manier wordt het gemeentelijk patrimonium ten volle benut. Er werd daarnaast ook nog een erfpacht gegeven aan de Kerkfabriek om grenzend aan de pastorie een polyvalente zaal te bouwen. Ook die aanbouw zal weldra voltooid zijn."





Elke geïnteresseerde huurder kan zich kandidaat stellen door het aanvraagformulier in te vullen. Het toewijzingsreglement en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op de gemeentelijke website of kan je afhalen aan het Woonloket. Wie zich wil inschrijven kan zich kandidaat stellen tot 12 maart. Wanneer meerdere kandidaten gelijke punten hebben, wordt er een lottrekking voorzien. Voor deze lottrekking zullen alle betrokken kandidaten uitgenodigd worden.