Hondenvergiftiger aan de slag 13 april 2018

02u48 0 Meise Hondenbaasje Eric Merny trekt aan de alarmbel. Zijn zesjarige doberman Kyrra werd vorige week woensdag vergiftigd in zijn tuin. Kyrra is ondertussen aan de beterhand, maar de man wil andere hondenbaasjes waarschuwen. Volgens Eric zouden de afgelopen tijd meerdere viervoeters vergiftigd zijn.

"Kyrra is altijd al een actief beestje geweest. Ze is heel speels. Maar woensdag merkten we dat ze opeens erg lusteloos was. Dat was voor ons het signaal om naar de dierenarts te gaan", zegt Merny.





Het dier was er zo erg aan toe dat het niet meer kon lopen. "Het ging allemaal bijzonder snel. Na verschillende onderzoeken kon de dierenarts alleen maar tot de conclusie komen dat Kyrra vergiftigd was. Waarschijnlijk heeft iemand haar wat vlees in onze achtertuin aangeboden dat vergif bevatte. Kyrra is een waakhond, waren het misschien inbrekers die onze hond letterlijk wilden uitschakelen? Of gaat het hier gewoon om een hondenhater?", vraagt Merny zich af.





Ondertussen heeft Kyrra's baasjes nog meldingen binnengekregen van andere Meisenaars die aangaven dat ook hun hond de afgelopen tijd werd vergiftigd. "Kyrra's situatie is ondertussen stabiel, maar andere honden hebben het niet overleefd. Van zodra Kyrra weer thuis is, dien ik klacht in bij de politie. Die gaf aan meer dan bereid te zijn te helpen. Ik roep iedereen die ook het slachtoffer werd van zo'n laffe daad op om hetzelfde te doen." (VDBS