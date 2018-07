Het stinkt weer in de Plantentuin... Dankzij kanjer van 2,18 meter 20 juli 2018

In de Plantentuin van Meise staat sinds woensdagavond 18 uur opnieuw een reuzenaronskelk in bloei. Sinds de eerste bloei in 2008 is het al de negende keer dat dergelijke uitzonderlijke gebeurtenis zich voordoet in de Plantentuin. Deze keer is het een kanjer van 2,18 meter hoog. Typisch aan deze bloei, waar zich uit de knol een grote rechtopstaande bloem ontwikkelt, is de wansmakelijke lijkengeur die de plant verspreidt. Dit spektakel duurt overigens slechts een tweetal dagen. Geïnteresseerden zijn er vandaag dus best snel bij. De reuzenaronskelk is een zeldzame en met uitsterven bedreigde plant die in 1878 ontdekt werd in de tropische regenwouden van het Indonesische eiland Sumatra. In ons land is de plant alleen terug te vinden in de plantentuinen van Meise en Gent. Het is ook de grootste bloem ter wereld. (DBS)