Helft straf gevorderd voor sjoemelende ingenieur 19 juni 2018

Voor het Brusselse hof van beroep is een celstraf van 12 maanden met uitstel gevraagd tegen Victor Emmerechts. Een halvering van de straf die hij in eerste aanleg kreeg. Het voormalig hoofd van de technische dienst vraagt om nóg meer mildheid.

In 2014 veroordeelde de correctionele rechtbank de voormalige gemeentelijke ingenieur van Meise tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 18 met uitstel. "Meer dan tien jaar graaide hij in de middelen van de gemeente om privé-investeringen mogelijk te maken", klonk het scherp in het vonnis. Hij zou buizen, paletten, klinkers, kerstmatten, een laptop en een metalen kast hebben gestolen. Ook liet hij arbeiders van de gemeente klusjes bij hem thuis opknappen. Uitendelijk werd Emmerechts, de neef van toenmalig schepen van Openbare Werken en huidig burgemeester Jos Emmerechts, in 2012 ontslagen. "Hij heeft meer dan een decennium onbeschaamd gebruik gemaakt van goederen en personeel van de gemeente", aldus de advocaat van de gemeente Meise die zich burgerlijke partij stelde. Het parket-generaal is dezelfde mening toegedaan. Toch werd slechts de helft van de straf gevorderd. "Beklaagde heeft ondertussen een gezegende leeftijd bereikt en dit dossier is al lange tijd hangende. Hier moet rekening mee gehouden worden", aldus de procureur-generaal. De verdediging had een heel andere visie op de feiten. "Die beweerde diefstallen zijn een lachertje. Het ging over materiaal dat sowieso zou weggegoid worden en waar mijn cliënt nog iets nuttigs mee kon doen", aldus zijn advocate Carine Flamend. Volgens de verdediging wordt de zwarte piet van een slecht functionerende gemeente toegeschoven naar de beklaagde. "De gemeente Meise is slecht gestructureerd. De controlemechanismen werkten niet goed. Dit wil men nu afschuiven op mijn cliënt. Ik stel echter vast op basis van wat ik in de pers lees dat het in 2017 nog steeds huilen met de pet op is op dit vlak. En aan mijn cliënt kan het nu niet meer liggen." Uitspraak op 17 september. (WHW)