Hansenne, Maes en Grondel bij de favorieten 27 juli 2018

AART Meise trekt met vijf zwemmers naar het BK U19 en senioren (27-27 juli) in Charleroi. "Nona Hansenne en Rosanne Maes zijn onze speerpunten", aldus sportsecretaris Peter Lemaire. "Nona heeft het Belgisch jeugdrecord op 200m rugslag. Rosanne, specialiste vlinderslag, bulkt eveneens van talent. In de aflossing 4x 100m wisselslag geven zij steun aan Femke Lemaire en Jana Van Hemeryck."





DiZV Dilbeek stuurt Elize Dom als enige naar het BK. "Zij heeft zich klaargestoomd op de clubstage in het Toscaanse Piombino", zegt sportsecretaris Pascal Dom." Pascal Vanderlinden van SCSG Strombeek-Grimbergen: "SCSG stuurt 17 zwemmers. Vijf teams zwemmen de aflossingen. Begin juli werd een zomerstage georganiseerd in Malaga. Topper is Charles Grondel (16). Medaillewinst lijkt bovendien haalbaar voor Alan Delferière (19+) in de schoolslag. We duimen voor Alexis Verdoodt, Largo de Mey, Jessy Meert, Sylvie Verstappen en Soetkin Janssens. Ook voor Laura Verbruggen (19+), onze grote favoriete op de schoolslag." (PLG)