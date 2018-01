Groot sluikstort ontdekt in zijweg A12 22 januari 2018

02u34 0 Meise In de Boskantstraat, een doodlopend zijwegje langs de A12, is opnieuw een groot sluikstort aangetroffen door een buurtbewoner.

Het gaat om een twintigtal polyester zakken vol bouwafval, maar ook deuren, en stukken van auto's waaronder zelfs een volledige Audi-voorbumper. Voor zwerfvuilcoach Luc Larivière - die toch al wat gewoon is- was de vondst een verrassing. "Ik wist niet dat er nog een verloren hoekje in onze gemeente was waar zoveel afval werd gedumpt", zegt hij. "Ook uit de aangrenzende grachten heb ik intussen nog een pak rommel gevist. In de zakken is op het eerste gezicht helaas niks te vinden wat naar de dader kan leiden." Omdat er nog onduidelijkheid was van wie de weg nu precies is - er werd in de omgeving heel wat onteigend voor de aanleg van een bedrijvenpark - bracht Larivière eerst de milieudienst van de gemeente op de hoogte. Uiteindelijk zal het intercommunale Incovo zijn die het afval komt opruimen. (DBS)