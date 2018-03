Groen en sp.a-Meise2020 met 'Samen anders' naar kiezer 03 maart 2018

02u43 0 Meise Oppositiepartijen Groen en sp.a-Meise2020 bundelen de krachten en trekken onder de naam 'Samen anders' naar de kiezer. Ze krijgen de steun van enkele onafhankelijken.

'Samen anders' is volgens de leden geen klassiek kartel, wel een lokale progressieve lijst die samenwerkt voor een beter Meise. "Onze gemeente heeft nood aan een ander en positief verhaal", zegt Marie-Jeanne Thaelemans, gemeenteraadslid voor Groen. "Er zijn de laatste tijd te veel duistere dossiers boven gekomen en wij willen met deze samenwerking de Meisenaars weer een positief, toekomstgericht en vernieuwend project voorstellen."





Méér inspraak

"We gaan voor meer inspraak voor de burgers, meer integere bestuurders en meer mensen die vechten voor het algemeen belang", vult Roel Anciaux (sp.a-Meise2002) aan. "Samen anders zal de inwoners van Meise een positief alternatief bieden."





Behalve groenen en socialisten zal de lijst ook bemand worden door onafhankelijken. Een van hen is Cees Boer, huidig voorzitter van de sportraad. "Dit project geeft ons de mogelijkheid om op een positieve manier aan gemeentepolitiek te doen", luidt het. Hij, Marie-Jeanne Thaelemans en Roel Anciaux zijn de eerste drie namen op de lijst. De komende maanden organiseert Samen anders in iedere deelgemeente een luisteravond, waar inwoners hun zegje kunnen doen. Met die opmerkingen zal rekening gehouden worden bij het opstellen van het programma.





(RDK)